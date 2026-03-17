Naufrágio

Ele se entregou à polícia após ficar mais de um mês foragido

O comandante da lancha Lima de Abreu XV, Pedro Gama, preferiu ficar em silêncio, na manhã desta terça-feira (17/03), ao ser levado para a audiência de custódia em Manaus. Ele se entregou à polícia na Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) na noite desta segunda-feira (16/03) após ficar mais de um mês foragido.

Veja o vídeo;

🚨 Naufrágio 🚨



Comandante mantém silêncio ao ser levado para audiência de custódia em Manaus pic.twitter.com/ov8y7hGQQq — Portal Em Tempo (@portalemtempo) March 17, 2026

“O Pedro se apresentou espontaneamente na delegacia, ele nunca teve a intenção de se evadir da Justiça, no entanto ele estava totalmente assustado, fragilizado, agora ele já se apresentou e pretende colaborar com as investigações”, disse a defesa do suspeito.

Pedro teve a prisão decretada pela justiça após a embarcação, que saiu de Manaus com destino ao município de Nova Olinda do Norte, afundou com cerca de 80 pessoas a bordo. A tragédia deixou 3 pessoas mortas, identificadas como Samila de Souza, de 3 anos, Lara Bianca, de 22 anos e Fernando Grandêz, de 39 anos e outras 5 ainda estão desaparecidas.

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