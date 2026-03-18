Política

Prefeito ressaltou a entrega de creches e a revitalização de escolas, enquanto na área social

O presidente do partido Avante no Amazonas e prefeito de Manaus, David Almeida, reuniu, nesta terça-feira (17/03), mais de 500 lideranças da zona Oeste e da área rural, no Dulcilas Festas e Convenções, na zona Oeste da capital, em um encontro de diálogo e prestação de contas das ações da gestão municipal nessas regiões.

Durante a reunião, David Almeida apresentou as principais entregas realizadas na zona Oeste, com destaque para a mobilidade urbana, como o Terminal 7, a recuperação de ruas em bairros como Compensa, Alvorada e Nova Esperança, além do fortalecimento da saúde, que passou a contar com unidade funcionando inclusive aos domingos.

Foto: Divulgação

“Nosso compromisso é fazer o trabalho chegar onde as pessoas vivem. A zona Oeste e a área rural voltaram a receber investimentos, e isso está acontecendo com obras e serviços que melhoram a vida da população”, destacou o prefeito.

Na educação, o prefeito ressaltou a entrega de creches e a revitalização de escolas, enquanto na área social destacou a ampliação de programas como o Prato do Povo no Tarumã. Também foram mencionadas obras que impactam diretamente a qualidade de vida da população, como a revitalização da Lagoa da Compensa e da Vila Olímpica.

O encontro também abordou ações em andamento, como a construção do viaduto Passarão, a implantação do Centro de Atendimento à Pessoa com Autismo, do hospital-dia municipal e a entrega de novas unidades habitacionais previstas para este ano.

Foto: Divulgação

Na zona rural, David Almeida destacou a recuperação e o asfaltamento de ramais e vicinais, garantindo melhores condições de acesso e escoamento da produção, além da entrega de implementos agrícolas e ampliação do atendimento de saúde nas comunidades.

Participaram do encontro os vereadores Eduardo Alfaia, Eduardo Assis, Joelson Silva e João Paulo Janjão.

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