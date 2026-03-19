Reconhecimento

Peixe típico da região amazônica passa a ter proteção legal

O jaraqui, peixe típico dos rios amazônicos, foi oficialmente reconhecido como Patrimônio Cultural Imaterial do Amazonas pela Assembleia Legislativa do Estado (Aleam). A decisão, aprovada na quarta-feira (18/03), tem o objetivo de preservar e valorizar a importância gastronômica do peixe para os amazonenses.

O reconhecimento também leva em conta o seu valor simbólico, marcado por expressões populares como o “quem come jaraqui não sai mais daqui”.

O projeto de lei é de autoria do deputado Rozenha (PSD) e busca preservar a tradição, além de incentivar políticas públicas voltadas à pesca sustentável e à valorização da culinária regional.

Além de ser consumido em pratos típicos, o jaraqui está presente em feiras, mercados e eventos culturais, fazendo parte da memória afetiva da população. Com o novo status, o peixe passa a ter proteção legal como elemento da cultura amazonense.

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