Polícia

Homem foi preso após droga ser localizada em abordagem de lancha vinda de Coari

Quinze tabletes de maconha foram encontrados dentro da bagagem de um homem de 32 anos durante uma abordagem no Centro de Manaus, na quarta-feira (18/03). A droga foi localizada por um cão farejador da Receita Federal, que indicou a presença do entorpecente na mochila do suspeito.

Segundo o delegado Rodrigo Torres, o flagrante ocorreu durante fiscalização das equipes policiais do Departamento de Investigação sobre Narcóticos (Denarc) e da Receita Federal em uma lancha que havia saído do município de Coari, no interior do Amazonas.

“Dentro da bolsa foram encontrados os tabeletes de maconha, ocasião em que o suspeito recebeu voz de prisão. Ele foi encaminhado à sede do Denarc para os procedimentos necessários”, disse o delegado.

Foto: Erlon Rodrigues/PC-AM

De acordo com informações da polícia, o homem já havia sido preso por tráfico de drogas em 2025, mas respondia ao crime em liberdade após decisão em audiência de custódia.

O suspeito deve responder novamente por tráfico de drogas e ficará à disposição da Justiça.

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