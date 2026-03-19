Quinze tabletes de maconha foram encontrados dentro da bagagem de um homem de 32 anos durante uma abordagem no Centro de Manaus, na quarta-feira (18/03). A droga foi localizada por um cão farejador da Receita Federal, que indicou a presença do entorpecente na mochila do suspeito.
Segundo o delegado Rodrigo Torres, o flagrante ocorreu durante fiscalização das equipes policiais do Departamento de Investigação sobre Narcóticos (Denarc) e da Receita Federal em uma lancha que havia saído do município de Coari, no interior do Amazonas.
“Dentro da bolsa foram encontrados os tabeletes de maconha, ocasião em que o suspeito recebeu voz de prisão. Ele foi encaminhado à sede do Denarc para os procedimentos necessários”, disse o delegado.
De acordo com informações da polícia, o homem já havia sido preso por tráfico de drogas em 2025, mas respondia ao crime em liberdade após decisão em audiência de custódia.
O suspeito deve responder novamente por tráfico de drogas e ficará à disposição da Justiça.
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