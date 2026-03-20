Polícia

Suspeito foi localizado em Manaus durante Operação Candura

Um homem de 38 anos foi preso suspeito de estuprar e engravidar a sobrinha de 11 anos em uma comunidade próxima ao município de Caapiranga, no interior do Amazonas. A prisão ocorreu na quinta-feira (19/03), durante a Operação Candura, realizada pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM).

O suspeito, que é marido da tia materna da vítima, estava escondido na casa de um familiar, no bairro Compensa, zona Oeste de Manaus.

De acordo com a delegada Joyce Coelho, o crime aconteceu no fim de 2025, na ocasião, a criança ficou sozinha em casa enquanto os pais foram de barco até o centro de Capiranga para fazer as compras do mês em um mercado.

Segundo o relato, a mãe da vítima orientou que ela, ao sair da escola, fosse direto para casa, trancasse a porta e não abrisse para ninguém. Ao chegar em casa, a criança ouviu o tio bater na porta e ele alegou que precisava procurar uma ferramenta.

Por confiar nele, em razão da proximidade familiar, ela o deixou entrar. Neste momento ele praticou a violência sexual.

O caso só foi descoberto no dia 12 de março, quando os pais perceberam mudanças no comportamento e no corpo da menina. Após um teste, a gravidez foi confirmada.

O homem responderá por estupro de vulnerável e permanece à disposição da Justiça.

Veja vídeo:

Tio é preso após estuprar e engravidar sobrinha de 11 anos anos no interior do AM pic.twitter.com/83zqilxjWY — Portal Em Tempo (@portalemtempo) March 20, 2026

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