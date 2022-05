Polícia do AM conscientiza sobre vendas de bebidas alcoólicas para crianças e adolescentes

Ipixuna (AM) – A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da 67ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Ipixuna (a 1.363 quilômetros de Manaus), realizou, na última sexta-feira (13), operação para conscientizar a população sobre venda de bebidas alcoólicas para crianças e adolescentes.

A ação está inserida no contexto da campanha Maio Laranja. A operação contou com o apoio da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), Guarda Civil Municipal (GCM), Fundação de Vigilância Sanitária do Amazonas – Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP) e Secretaria de Meio Ambiente municipal.

De acordo com o investigador Robertson Abecassis, gestor da 67ª DIP, a operação teve como intuito o combate a comercialização de bebidas para menores de 18 anos, bem como a proibição da entrada deles em bares e casas noturnas do município, a fim de combater a exploração sexual infantil.

“A ação que fizemos foi para evitar que essas crianças e adolescentes tenham contato com bebidas alcoólicas desde cedo e sejam atraídas para esse crime”, relatou Robertson.

O gestor destaca ainda que a população pode ajudar efetuando denúncias caso tome conhecimento de alguma ocorrência nesse sentido.

“As denúncias podem ser feitas ao 181, da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM), ou para o Disque Direitos Humanos (Disque 100). A identidade será preservada”, afirmou o gestor.

*Com informações da Agência Amazonas

