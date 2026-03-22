A participante Jordana entrou no Paredão do Big Brother Brasil 26 após a dinâmica “Triângulo de Risco”, realizada na noite de sábado (21).
Dinâmica começou com desvantagem
Inicialmente, Leandro já estava em risco, pois perdeu uma disputa de sorte durante a Prova do Líder. Em seguida, durante o programa ao vivo, ele escondeu um cartão com a palavra “Paredão” em uma das três caixas disponíveis.
Logo depois, ele escolheu Jonas e Jordana para participarem da dinâmica.
Distribuição das caixas
A organização inicial ficou definida da seguinte forma:
- Caixa 1: Leandro
- Caixa 2: Jordana
- Caixa 3: Jonas
Além disso, cada participante teve direito a uma troca, o que aumentou ainda mais a tensão.
Trocas definiram o resultado
Primeiramente, Leandro trocou sua caixa e ficou com a de Jordana. Em seguida, Jonas decidiu manter sua escolha. Por fim, Jordana optou por recuperar a caixa 2.
Na sequência, os participantes abriram as caixas simultaneamente, sob o comando de Tadeu Schmidt. Nesse momento, o público descobriu que a caixa 2 continha o cartão “Paredão”, o que colocou Jordana diretamente na berlinda.
Próximos passos no jogo
Agora, Jordana ainda pode se salvar, pois disputará a prova Bate e Volta. Enquanto isso, o programa definirá a formação completa do Paredão neste domingo (22), com indicação do líder, votação da casa e possibilidade de contragolpe.
