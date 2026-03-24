Eleições 2026

Governador Wilson Lima descarta aliança com Omar Aziz e garante foco na gestão do Amazonas até 2027

O governador do Amazonas, Wilson Lima (União Brasil), descartou qualquer possibilidade de aliança com o grupo político do senador Omar Aziz (PSD), pré-candidato a governador nas eleições de 2026.

“Omar é Lula e eu sou Bolsonaro”, disse Lima em tom enfático. A declaração foi dada em resposta a questionamento sobre a possível composição de chapa do presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas, deputado Roberto Cidade (União), como vice de Aziz no pleito de outubro.

Declaração foi feita em evento sobre atendimento a autistas

A fala ocorreu durante a inauguração do terceiro Centro de Atenção Integral à Criança (Caic), voltado ao atendimento de pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), no bairro Parque 10, zona centro-sul de Manaus, nesta segunda-feira (23).

Governador reafirma compromisso com gestão até 2027

Wilson Lima garantiu sua permanência à frente do governo até janeiro de 2027 e negou pretensões de deixar o cargo para disputar uma cadeira no Senado.

Ele reforçou que seu foco é a administração do estado e o prosseguimento das ações em andamento:

“Na posição que ocupo não dá para ficar dizendo ou ‘disdizendo’. Tenho muita responsabilidade sobre tudo o que faço e tudo o que falo. A minha decisão está mantida”, afirmou o governador.