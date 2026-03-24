Amazonas

Causas do acidente serão apuradas

Um motociclista identificado como Jonathan Matheus Albuquerque ficou gravemente ferido após bater em um carro no fim da tarde da segunda-feira (23/03), na rotatória da avenida Laguna, no bairro Lírio do Vale, zona Oeste de Manaus.

A vítima sofreu uma fratura exposta em uma das pernas logo após o impacto. Ele recebeu atendimento ainda no local e, em seguida, foi levado para uma unidade hospitalar da capital.

De acordo com informações da 17ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o motociclista pilotava uma moto modelo Fazer quando colidiu com um carro modelo Mobi. As circunstâncias da batida ainda não foram esclarecidas.

Após o acidente, policiais militares isolaram a área para a realização da perícia. O caso deve ser apurado para identificar as causas da colisão.

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