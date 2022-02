Criminoso flagrado roubando turistas no Centro de Manaus é preso

Manaus (AM) – Um dos criminosos que assaltou turistas em frente ao Mercado Municipal Adolpho Lisboa, no Centro de Manaus, foi preso, na quinta-feira (11), pela Polícia Civil do Amazonas.

O crime ocorreu no último sábado (5). Paulo Sérgio de Sá Gonçalves e mais um outro homem, ainda foragido, foram fotografados no exato momento em que roubavam o cordão de ouro do turista paulista, que passa férias com a família em Manaus.

Durante a ação, os policiais do 24º Distrito Integrado de Polícia (DIP) cumpriram, também, um mandado de busca e apreensão contra uma loja responsável por comprar o material roubado. No local, foram apreendidas joias, aparelhos celulares, dinheiro em espécie, entre outros objetos.

Flagra

A identificação dos criminosos foi possível porque a família parou para fazer uma foto na frente do Mercado e um dos bandidos aproveitou a distração dos turistas para arrancar o cordão do pescoço de um deles.

Nas imagens, é possível ver os dois criminosos observando a movimentação do local e, em seguida, um deles deu o “bote”. O comparsa dá apoio a ação e a dupla foge logo depois. O casal é do interior de São Paulo.

