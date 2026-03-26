Os preços das frutas mais vendidas nas Centrais de Abastecimento (Ceasas) caíram em fevereiro, segundo boletim da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). Banana, maçã, mamão, melancia e laranja ficaram mais baratas na comparação com janeiro. Hortaliças como cebola e cenoura também registraram queda.
A banana teve a maior redução, com queda de 11,16%, mesmo com o aumento da procura no período de volta às aulas. A maior oferta no fim do mês ajudou a segurar os preços. A maçã também ficou mais barata, com recuo de 10,32%, devido ao início da colheita e maior oferta no mercado.
O mamão teve queda de 7,52% nos preços. Apesar da menor produção do tipo papaya, o aumento da oferta do mamão formosa ajudou a equilibrar o mercado. A melancia teve redução menor, de 3,72%, enquanto a laranja manteve preços praticamente estáveis.
Entre as hortaliças, a cebola caiu 5,52% e a cenoura teve leve recuo de 1,23%. Por outro lado, alguns produtos ficaram mais caros. A batata subiu 11,72%, o tomate 5,20% e a alface 2,02%, influenciados principalmente pelas chuvas, que prejudicaram a colheita e reduziram a oferta.
As exportações de frutas também cresceram em fevereiro, com aumento no volume e no faturamento, impulsionadas pela demanda internacional.
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