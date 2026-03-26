Queda nos preços

Banana, maçã, mamão, melancia e laranja ficaram mais baratas na comparação com janeiro

Os preços das frutas mais vendidas nas Centrais de Abastecimento (Ceasas) caíram em fevereiro, segundo boletim da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). Banana, maçã, mamão, melancia e laranja ficaram mais baratas na comparação com janeiro. Hortaliças como cebola e cenoura também registraram queda.

A banana teve a maior redução, com queda de 11,16%, mesmo com o aumento da procura no período de volta às aulas. A maior oferta no fim do mês ajudou a segurar os preços. A maçã também ficou mais barata, com recuo de 10,32%, devido ao início da colheita e maior oferta no mercado.

O mamão teve queda de 7,52% nos preços. Apesar da menor produção do tipo papaya, o aumento da oferta do mamão formosa ajudou a equilibrar o mercado. A melancia teve redução menor, de 3,72%, enquanto a laranja manteve preços praticamente estáveis.

Entre as hortaliças, a cebola caiu 5,52% e a cenoura teve leve recuo de 1,23%. Por outro lado, alguns produtos ficaram mais caros. A batata subiu 11,72%, o tomate 5,20% e a alface 2,02%, influenciados principalmente pelas chuvas, que prejudicaram a colheita e reduziram a oferta.

As exportações de frutas também cresceram em fevereiro, com aumento no volume e no faturamento, impulsionadas pela demanda internacional.

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