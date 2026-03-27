Polícia

Vizinhos sentiram forte odor vindo do imóvel e acionaram autoridades

O corpo de João Carmino Rogero Bonfim de Carvalho, de 55 anos, foi encontrado dentro do próprio apartamento em estado avançado de decomposição, com partes devoradas por cães, na zona Centro-Sul de Manaus.

O caso foi registrado na quinta-feira (26), em um edifício na rua Nova Palma, bairro Nossa Senhora das Graças, e só veio à tona depois que vizinhos passaram a sentir um forte odor vindo do imóvel e estranharam a ausência do morador, que não era visto há vários dias.

Quando equipes entraram no apartamento, encontraram o corpo caído e já com sinais de que havia sido parcialmente devorado pelos 11 cães que viviam com ele no local.

Segundo informações, a principal hipótese é de que João tenha morrido por causas naturais. Com o passar dos dias, os animais ficaram presos no imóvel, sem acesso a alimento, e acabaram se alimentando do corpo do dono.

Equipes do Departamento Técnico-Científico (DPTC) realizaram a perícia no local. O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML), onde passará por exames para confirmar a causa da morte.

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