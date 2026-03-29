Política

Omar se encontrou com vereadores e lideranças

O senador Omar Aziz cumpriu, ao longo deste sábado (28), uma extensa agenda no interior do Amazonas, ao lado do senador Eduardo Braga, dos deputados federais Saullo Vianna, Adail Filho e Pauderney Avelino, além da pré-candidata a deputada estadual Wanda Witoto. As atividades ocorreram nos municípios de Jutaí e Fonte Boa, com uma programação voltada ao diálogo com a população e ao acompanhamento de ações estruturantes.

Foto: Divulgação

Em Jutaí, Omar viu de perto a Unidade Básica de Saúde Idalina Lasmar que foi totalmente revitalizada. Em seguida, se reuniu com agricultores e pescadores no ginásio poliesportivo local, discutindo demandas relacionadas à produção, infraestrutura e geração de renda.

Ainda em Jutaí, Omar se encontrou com vereadores e lideranças, reforçando o diálogo político e institucional com representantes da região.

No período da tarde, os parlamentares seguiram para Fonte Boa, onde foram recebidos pela população em festa. Entre os compromissos, estiveram uma reunião com lideranças no ginásio José Lins e a inauguração da estrada do aeroporto, considerada uma obra importante para a mobilidade e o desenvolvimento do município.

Foto: Divulgação

A programação seguiu no novo Porto de Fonte Boa, mais uma obra de infraestrutura que ficará de legado para a cidade. “Mas a maior obra que a gente pode fazer é quando a gente muda a vida de uma pessoa. Se eu mudar a vida das pessoas no interior do estado, eu vou fazer a grande obra da minha vida. Não é um prédio de 100 andares, não é uma ponte, não é asfalto na rua, mas é a mudança da vida das pessoas”, afirmou Omar.

A agenda segue hoje em Santo Antônio do Içá e Amaturá.

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