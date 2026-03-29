Cultura

A programação iniciou com apresentações de Arlindo Neto, Jr. Paulain, Klinger Jr. e Ornello Reis.

Na noite de sábado (28/03), o Sambódromo de Manaus recebeu a abertura oficial do Ensaio dos Bumbás 2026, organizados pelo Movimento Marujada e pelo Movimento Amigos do Garantido (MAG), com apoio do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, fortalecendo as manifestações culturais e promovendo o acesso da população a esse importante patrimônio imaterial.

A programação iniciou com o Bar do Boi Caprichoso, às 21h, com apresentações de Arlindo Neto, Jr. Paulain, Klinger Jr. e Ornello Reis.

O show principal do Caprichoso levou ao palco Edmundo Oran, Patrick Araújo e Caetano Medeiros, acompanhados pela Marujada de Guerra, Raça Azul, Corpo de Dança Caprichoso (CDC) e Troup Caprichoso, além da participação dos itens oficiais do boi.

Foto: Divulgação

Em seguida, o Curral do Boi Garantido assumiu a arena, com início às 22h30, com Luciano Araújo, Carlinhos do Boi e Leonardo Castello. E já na madrugada, foi a vez de Israel Paulain, David Assayag e Márcia Siqueira, acompanhados pela Batucada do Garantido, Comando Garantido e Garantido Show darem o tom da festa.

Com o avanço da programação, o Sambódromo ficou tomado pelo público, que acompanhou todas as apresentações cantando e dançando as toadas. A pista se transformou em um encontro das torcidas, com predominância das cores azul, vermelho e branco, marcando o início da temporada com forte presença popular e clima de celebração.

Expectativa de grande temporada

A expectativa para a temporada é alta entre os organizadores. A comunicadora do Movimento Marujada, Marilza Mascarenhas, destacou o empenho da equipe e o papel dos ensaios como extensão do espetáculo de Parintins.

“A gente tem uma expectativa muito grande, que vai ser uma grande temporada. O Movimento Marujada está trabalhando com muita garra para que essa temporada seja uma temporada campeã. Manaus é uma extensão da arena e do curral em Parintins, então essa expectativa é muito grande, e a gente está muito feliz com esse início. Vai ser uma temporada linda”, afirmou.

Pelo lado vermelho, o coordenador de comunicação do Movimento Amigos do Garantido, Franco Nascimento, reforçou o compromisso em proporcionar grandes espetáculos ao público.

“A diretoria está trabalhando muito para entregar aos nossos torcedores uma festa maravilhosa. Serão várias noites de celebração, com segurança e organização, para que todos possam se divertir”, destacou.

Noite grandiosa e de olho no título

No palco, artistas também demonstraram entusiasmo com o início dos ensaios. O amo do boi Caprichoso, Caetano Medeiros, ressaltou a qualidade da apresentação e o envolvimento do elenco. “As expectativas são as melhores possíveis. O Caprichoso sempre vem grandioso, trazendo uma apresentação de qualidade. Tivemos a presença dos nossos itens, da Marujada de Guerra, o elenco completo para fazer essa grande festa”, disse.

E o levantador de toadas do Garantido, Israel Paulain, destacou o objetivo da temporada. “O objetivo é de uma temporada vitoriosa, consagrando o bicampeonato. O nosso álbum já está na boca da galera, é lindo ver e ouvir todo mundo cantando, e isso vai nortear o nosso caminho rumo a mais um título”, afirmou.

Para o público, a noite foi de celebração. A estudante Ana Beatriz Souza, que participou do evento, destacou a energia do ensaio. “É uma energia, uma vibração muito boa. A gente canta, dança e já entra no clima de Parintins. É bonito ver todo mundo reunido aqui no Sambódromo”, enfatizou.

A próxima edição dos ensaios já tem data marcada: no do 4 de abril, será a vez do Curral do Garantido tomar conta do Sambódromo, prometendo reunir a torcida encarnada em mais uma noite de festa.

Programação dos Ensaios 2026

4 de abril – Curral do Garantido

11 de abril – Bar do Boi Caprichoso

18 de abril – Curral do Garantido

25 de abril – Bar do Boi Caprichoso

2 de maio – Bar do Boi Caprichoso

9 de maio – Curral do Garantido

16 de maio – Curral do Garantido

23 de maio – Bar do Boi Caprichoso

5 de junho – Curral do Garantido

13 de junho – Bar do Boi Caprichoso

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