Execução

Vítima foi surpreendida pelo pistoleiro encapuzado

Leonardo da Rosa Anjos, de 38 anos, filho do vereador Elias dos Anjos (Solidariedade), na cidade de Japeri, no Rio de Janeiro, foi morto a tiros na madrugada de sábado (28/03) em um bar na Baixada Fluminense.

A vítima, conhecida como “Léo Perneta”, estava bebendo com amigos quando foi surpreendido por criminosos armados que chegaram ao local em um carro e começaram a atirar. O crime foi registrado por câmeras de segurança.

Leonardo tentou fugir, mas caiu no chão e foi executado. O atirador usava um capuz preto que cobria o rosto.

A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) está à frente das investigações e trabalha para identificar os autores e esclarecer as circunstâncias do crime. Até o momento, ninguém foi preso.

Veja vídeo:

Filho de ex-vereador é executado a tiros enquanto bebia com amigos em bar no RJ pic.twitter.com/ZSnsmC0Wr1 — Portal Em Tempo (@portalemtempo) March 30, 2026

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