Leonardo da Rosa Anjos, de 38 anos, filho do vereador Elias dos Anjos (Solidariedade), na cidade de Japeri, no Rio de Janeiro, foi morto a tiros na madrugada de sábado (28/03) em um bar na Baixada Fluminense.
A vítima, conhecida como “Léo Perneta”, estava bebendo com amigos quando foi surpreendido por criminosos armados que chegaram ao local em um carro e começaram a atirar. O crime foi registrado por câmeras de segurança.
Leonardo tentou fugir, mas caiu no chão e foi executado. O atirador usava um capuz preto que cobria o rosto.
A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) está à frente das investigações e trabalha para identificar os autores e esclarecer as circunstâncias do crime. Até o momento, ninguém foi preso.
Veja vídeo:
Filho de ex-vereador é executado a tiros enquanto bebia com amigos em bar no RJ pic.twitter.com/ZSnsmC0Wr1— Portal Em Tempo (@portalemtempo) March 30, 2026
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