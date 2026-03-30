Susto

Apesar do susto, ninguém ficou ferido

O avião Airbus A330-300 da Delta Air Lines com 286 pessoas a bordo precisou fazer um pouso de emergência na noite deste domingo (29/03) após o motor explodir segundos depois da decolagem no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

A aeronave havia decolado às 23h49 com destino a Atlanta, nos Estados Unidos, quando apresentou uma explosão no motor esquerdo logo após sair da pista. Com o problema, o piloto declarou emergência e iniciou o retorno imediato ao aeroporto.

Durante o incidente, parte do material atingido pelo fogo caiu no gramado ao lado da pista, provocando um princípio de incêndio em uma área de mata. As equipes de combate a incêndio do aeroporto agiram rapidamente e controlaram as chamas em poucos minutos.

O avião permaneceu no ar por cerca de nove minutos antes de pousar em segurança. Após o pouso, todos foram retirados da aeronave e levados de ônibus até o terminal.

Por causa da ocorrência, outros voos sofreram atrasos no aeroporto. Em nota, a Delta informou que o voo foi cancelado por causa de um problema mecânico no motor e pediu desculpas aos passageiros. A companhia também afirmou que está trabalhando para reacomodar todos e garantir que sigam viagem com segurança.

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