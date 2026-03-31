Um bancário de 49 anos foi gravemente ferido durante um assalto dentro da própria casa na Vila Lemos, em Bauru, em São Paulo, na madrugada de domingo (29). A vítima sofreu múltiplos golpes de faca, teve uma orelha decepada e permanece internada em estado gravíssimo.
A Polícia Civil identificou um casal, de 19 e 23 anos, como suspeito do crime. O jovem teve a prisão preventiva decretada, enquanto a mulher foi liberada. As investigações foram conduzidas pela 3ª Delegacia de Homicídios da Deic de Bauru, com apoio da DIG de Jaú.
Imagens de câmeras de segurança mostram o carro da vítima chegando ao imóvel por volta das 21h de sábado (28). Por volta das 3h de domingo, a mulher foi flagrada passando de moto em frente à casa, retornando logo depois a pé. Dez minutos mais tarde, o carro da vítima saiu em alta velocidade e foi encontrado após bater contra um poste na cidade de Jaú. A motocicleta usada na ação, registrada em nome da vítima, foi abandonada próximo ao local.
Segundo a polícia, o suspeito recebia ajuda financeira do bancário, incluindo viagens e a compra da moto. A investigação segue como tentativa de homicídio, mas a tipificação pode mudar para latrocínio.
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