Polícia

O suspeito recebia ajuda financeira do bancário, incluindo viagens e a compra da moto

Um bancário de 49 anos foi gravemente ferido durante um assalto dentro da própria casa na Vila Lemos, em Bauru, em São Paulo, na madrugada de domingo (29). A vítima sofreu múltiplos golpes de faca, teve uma orelha decepada e permanece internada em estado gravíssimo.

A Polícia Civil identificou um casal, de 19 e 23 anos, como suspeito do crime. O jovem teve a prisão preventiva decretada, enquanto a mulher foi liberada. As investigações foram conduzidas pela 3ª Delegacia de Homicídios da Deic de Bauru, com apoio da DIG de Jaú.

Imagens de câmeras de segurança mostram o carro da vítima chegando ao imóvel por volta das 21h de sábado (28). Por volta das 3h de domingo, a mulher foi flagrada passando de moto em frente à casa, retornando logo depois a pé. Dez minutos mais tarde, o carro da vítima saiu em alta velocidade e foi encontrado após bater contra um poste na cidade de Jaú. A motocicleta usada na ação, registrada em nome da vítima, foi abandonada próximo ao local.

Segundo a polícia, o suspeito recebia ajuda financeira do bancário, incluindo viagens e a compra da moto. A investigação segue como tentativa de homicídio, mas a tipificação pode mudar para latrocínio.

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