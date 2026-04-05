Força digital

Influenciadora digital entra na disputa por vaga na Aleam e reforça estratégia eleitoral do PSD para 2026

A influenciadora digital Eliana Franco, conhecida pelos bordões “Chama, pai” e “Ô besteira”, e com 1 milhão de seguidores no Instagram, foi apresentada oficialmente como pré-candidata a deputada estadual pelo Partido Social Democrata (PSD) no Amazonas. O anúncio ocorre, portanto, em meio ao fechamento da janela partidária para as eleições de 2026.

O presidente estadual da sigla e pré-candidato ao governo, Omar Aziz, divulgou a novidade por meio de um vídeo nas redes sociais.

Na publicação, Aziz aparece ao lado da deputada estadual Alessandra Campêlo, já indicada como pré-candidata a vice em sua chapa. Dessa forma, o ato reforça o alinhamento interno do partido e evidencia a construção do grupo político para a disputa.

“É com alegria que recebemos em nosso partido, a Eliana Franco, que construiu sua trajetória com muita superação, conquistando espaço nas redes sociais e também ajudando pessoas, com gestos que fazem a diferença na vida de todos. Seja muito bem-vinda. Vamos juntos construir um Amazonas forte de novo!”, publicou Omar Aziz.

Força digital como estratégia eleitoral

Eliana Franco acumula mais de 1 milhão de seguidores no Instagram. Por isso, partidos têm valorizado cada vez mais perfis com grande alcance nas redes sociais na montagem de chapas proporcionais.

Nesse cenário, a entrada da influenciadora amplia o alcance digital do PSD e pode representar um diferencial competitivo na corrida por vagas na Assembleia Legislativa do Amazonas.

Em publicação nas redes sociais, a influenciadora celebrou a nova fase e agradeceu o apoio recebido. “Chama, pai, ô besteira. E agora, como falado, desde já peço sua gratidão, primeiramente a Deus, e gratidão a todos que estão aí abraçando, aplaudindo e contando com a nossa parceria. Creio eu em Deus que a gente vai pra cima pra trazer o melhor para o nosso povo. Já deu certo, amém. Obrigado, senador Omar Aziz”, declarou.

Expectativa de desempenho nas urnas

Nos bastidores, lideranças do partido avaliam que Eliana Franco surge como uma das principais puxadoras de votos da chapa estadual. Com isso, a sigla espera converter a popularidade digital da influenciadora em capital político nas urnas.

A expectativa, portanto, é ampliar a bancada do PSD na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam).

Janela partidária impulsiona articulações

O movimento ocorre em um momento decisivo do calendário eleitoral. Isso porque a janela partidária permite a filiação e a troca de partidos por detentores de mandato.

Ao mesmo tempo, o período abre espaço para a consolidação de novas candidaturas e intensifica as articulações políticas com foco nas eleições de 2026.

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