Disputa

Disputa no Paredão esquenta reta final e pode abalar grupo dos Eternos

A reta final do Big Brother Brasil 26 segue intensa. Neste domingo (5), o Paredão entre Chaiany, Juliano Floss e Marciele pode provocar uma reviravolta no jogo. Segundo a enquete, o grupo liderado por Ana Paula Renault corre risco de perder um integrante.

Enquete aponta saída inédita no grupo

De acordo com os dados apurados até a noite deste sábado, Juliano Floss aparece como o mais votado para deixar o programa, com 48%. Caso o resultado se confirme, será a primeira eliminação dentro do grupo dos Eternos, formado por Juliano, Ana Paula, Milena e Samira.

Até agora, nenhum aliado da veterana havia sido eliminado, o que reforça o impacto potencial desse Paredão na dinâmica do reality.

Marciele e Chaiany aparecem atrás

Enquanto isso, Marciele deve permanecer na casa, com 29% dos votos. Por outro lado, Chaiany surge com 23%, ficando como coadjuvante na disputa pela eliminação.

Além disso, a diferença entre Juliano e Marciele ultrapassa os 20 pontos percentuais. Esse cenário indica uma forte mobilização das torcidas contra o dançarino.

Voto único pode mudar cenário

Apesar da vantagem expressiva, o resultado ainda pode sofrer alterações. Isso porque o sistema de votos únicos por CPF, adotado nesta edição, tem influenciado diretamente o desfecho dos Paredões.

Dessa forma, a definição final dependerá do engajamento do público até o encerramento da votação.

Jogo entra em novo ciclo após eliminação

Após a saída de mais um participante, o jogo avança para uma nova fase. Em seguida, os brothers e sisters disputam outra Prova do Líder e formam um novo Paredão, mantendo o ritmo acelerado da reta final.

(*) Com informações da CNN Brasil

Leia mais: