A reta final do Big Brother Brasil 26 segue intensa. Neste domingo (5), o Paredão entre Chaiany, Juliano Floss e Marciele pode provocar uma reviravolta no jogo. Segundo a enquete, o grupo liderado por Ana Paula Renault corre risco de perder um integrante.
Enquete aponta saída inédita no grupo
De acordo com os dados apurados até a noite deste sábado, Juliano Floss aparece como o mais votado para deixar o programa, com 48%. Caso o resultado se confirme, será a primeira eliminação dentro do grupo dos Eternos, formado por Juliano, Ana Paula, Milena e Samira.
Até agora, nenhum aliado da veterana havia sido eliminado, o que reforça o impacto potencial desse Paredão na dinâmica do reality.
Marciele e Chaiany aparecem atrás
Enquanto isso, Marciele deve permanecer na casa, com 29% dos votos. Por outro lado, Chaiany surge com 23%, ficando como coadjuvante na disputa pela eliminação.
Além disso, a diferença entre Juliano e Marciele ultrapassa os 20 pontos percentuais. Esse cenário indica uma forte mobilização das torcidas contra o dançarino.
Voto único pode mudar cenário
Apesar da vantagem expressiva, o resultado ainda pode sofrer alterações. Isso porque o sistema de votos únicos por CPF, adotado nesta edição, tem influenciado diretamente o desfecho dos Paredões.
Dessa forma, a definição final dependerá do engajamento do público até o encerramento da votação.
Jogo entra em novo ciclo após eliminação
Após a saída de mais um participante, o jogo avança para uma nova fase. Em seguida, os brothers e sisters disputam outra Prova do Líder e formam um novo Paredão, mantendo o ritmo acelerado da reta final.
(*) Com informações da CNN Brasil
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