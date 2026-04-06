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Sister deixa o reality após enfrentar Juliano Floss e Marciele no 13º Paredão

A participante Chaiany foi eliminada do Big Brother Brasil 26 na noite deste domingo (5). Ela disputou o 13º Paredão contra Juliano Floss e Marciele e deixou o programa com 61,07% dos votos.

Enquanto isso, Marciele recebeu 20,37% dos votos, e Juliano Floss somou 18,56%, garantindo permanência na casa.

Discurso destaca trajetória e autoconfiança

Antes de anunciar o resultado, o apresentador Tadeu Schmidt fez o tradicional discurso. Ele ressaltou o potencial de jogo da sister, mas também apontou falhas relacionadas à falta de confiança ao longo da trajetória.

“Você não entendeu o que foi dito, as pessoas não entenderam. O principal de tudo é que você não se entendeu. Você foi implacável com quem mais precisava de você. Você não acolheu a pessoa que mais precisava do seu acolhimento. Quando você estufou o peito com orgulho, sem medo, você foi incrível… mas quando você se encolheu, você sumiu”, discursou o apresentador.

Mensagem final reforça potencial da sister

Na sequência, Tadeu Schmidt utilizou uma metáfora para comentar o desempenho de Chaiany no jogo.

“Talvez alguém queira explicar a sua situação, usando as palavras daquela pensadora moderna que certa vez disse, galinha que anda com pato acaba morrendo afogada. Mas a verdade é que você era um cisne. E muita gente enxergou isso. Só você não conseguia ver. Ou não quis ver, ou achou que era melhor não ver. A gente lamenta que tanto talento, tanto carisma tenham ficado pelo caminho. Mas mesmo assim, a gente agradece. Gratidão, Chaiany. Vem pra cá”, completou.

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