Polícia

Vítima foi morta em dezembro de 2025 após briga em bar de Roraima

Jorge Luis da Costa Lima, foragido por matar um homem de 52 anos a facadas, foi preso no sábado (04/04) dentro de um barco que fazia o trajeto entre Santarém (PA) e Manaus. O crime aconteceu no dia 26 de dezembro de 2025, em um bar no município de Rorainópolis, em Roraima.

Segundo as investigações, a vítima foi assassinada após o suspeito iniciar uma confusão no local. Ele fugiu logo após o crime e estava sendo procurado desde então.

De acordo com o delegado Ricardo Cunha, da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), o ataque começou quando o suspeito agrediu a companheira dentro do estabelecimento.

“Testemunhas relataram que o suspeito chegou ao estabelecimento e passou a agredir a companheira, que trabalhava no local. Em seguida, ele teria atacado a vítima com golpes de faca, atingindo principalmente a região da cabeça e do rosto. Após o crime, o homem fugiu em uma motocicleta”, disse o delegado.

A localização do suspeito foi repassada por equipes de segurança de Roraima, que informaram que ele estava em uma embarcação com destino ao Amazonas.

Com base nas informações, equipes da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) conseguiram interceptar o suspeito ainda durante a viagem e realizar a prisão dentro do barco.

O delegado Márcio Amorim, da Polícia Civil de Roraima, ressaltou a integração entre as forças de segurança. “O trabalho de enfrentamento ao crime organizado no Estado terá continuidade e a prisão do foragido reforça o compromisso da segurança pública com a população de Roraima”, finalizou.

O suspeito permanece à disposição da Justiça.

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