Manaus (AM) – Um incêndio atingiu um carro com cinco pessoas na tarde desta terça-feira (7) no Conjunto Residencial Castanheiras, no bairro Grande Vitória, zona Leste de Manaus. Os ocupantes conseguiram sair antes que as chamas se espalhassem, evitando ferimentos.
Ocupantes escapam ilesos
No carro estavam duas mulheres e três homens, todos escapando ilesos. Um morador registrou imagens do veículo já tomado pelo fogo, e o Corpo de Bombeiros Militar foi acionado rapidamente para controlar a situação.
Segundo informações preliminares, o incêndio pode ter sido causado por um curto-circuito na parte elétrica, próximo ao motor.
Veículo é removido e alertas sobre manutenção
O carro ficou destruído e precisou ser removido do local com auxílio de um guincho.
VEJA VÍDEO
