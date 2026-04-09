Polícia

O crime ocorreu na manhã de terça-feira (07/04), na avenida do Turismo

O Núcleo de Repressão a Roubos no Transporte Coletivo e Rotas do Polo Industrial de Manaus (Nurrc) solicita a colaboração da população para identificar três indivíduos envolvidos no roubo a um ônibus do transporte coletivo da linha 641. O crime ocorreu na manhã de terça-feira (07/04), na avenida do Turismo, bairro Tarumã, zona oeste de Manaus.

De acordo com o delegado Charles Araújo, coordenador do Nurrc, o trio entrou no ônibus e, em seguida, anunciou o roubo. O primeiro suspeito trajava blusa, calça jeans e máscara; o segundo usava camisa verde, calça jeans e ambos utilizavam boné preto; e o terceiro vestia camisa vermelha, boné azul e também calça jeans.

“O grupo portava uma arma de fogo e duas facas. As vítimas foram rendidas e tiveram seus pertences roubados, juntamente com a renda do coletivo. Toda a ação criminosa foi registrada pelas câmeras de segurança do circuito interno do veículo”, informou o delegado.

Colaboração

A PC-AM solicita que qualquer pessoa que tenha informações sobre a identidade ou o paradeiro dos suspeitos entre em contato pelos números (92) 98827-8814 ou 3667-7543, disque-denúncia do Nurrc; 197 e (92) 3667-7575, da PC-AM; ou pelo 181, da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).

“A identidade do informante será mantida em sigilo”, afirmou Charles Araújo.

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