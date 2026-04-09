Eleição

Se necessário, haverá segundo turno entre as duas chapas mais votadas

O “governador tampão” será escolhido no dia 4 de maio. O novo chefe do Executivo estadual será eleito por meio votação aberta entre os deputados estaduais.

A afirmação é do presidente em exercício da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), Adjunto Afonso (União). “Aprovamos a lei e vamos trabalhar. Nós pretendemos fazer a eleição no dia 4 de maio, às 9h, na Assembleia”, afirmou.

A Constituição estadual prevê eleição indireta para “governador tampão” após a renúncia de Wilson Lima (União) e do vice Tadeu de Souza (Progressistas), no último sábado (4). Roberto Cidade (União), que era presidente da Casa Legislativa, assumiu interinamente o governo.

Os candidatos devem disputar em chapa única, com governador e vice. A Mesa Diretora da Aleam deverá publicar um edital com o calendário da eleição.

A eleição acontecerá em dois turnos, sendo o primeiro com vitória para quem alcançar a maioria absoluta dos votos. Se necessário, haverá segundo turno entre as duas chapas mais votadas, sendo escolhida quem tiver maioria simples.

Em caso de empate, uma nova votação será feita. Se o empate continuar, a decisão será por sorteio.

O “governador tampão” e seu vice assumirão os cargos após definição de data por parte da Mesa Diretora. O período é o restante dos antecessores.

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