Polícia

Câmeras registraram momento em que a militar atira contra suspeitos

Uma policial militar reagiu a uma tentativa de assalto na porta da própria casa e matou dois criminosos, de 19 e 21 anos, na noite de quinta-feira (09/04), no bairro Casa Verde, zona Norte de São Paulo. Os suspeitos chegaram em motocicletas, disfarçados de entregadores, e abordaram a militar no momento em que ela se preparava para entrar na residência.

Imagens de câmeras de segurança mostram o momento que a dupla anuncia o assalto. Um dos criminosos estava armado, a policial reage rapidamente, saca a arma e efetua vários disparos contra os dois, que caem no chão.

O resgate foi acionado logo após a ação, mas os suspeitos não resistiram aos ferimentos e morreram ainda no local.

Segundo a Polícia Militar, as motocicletas utilizadas pela dupla e as armas foram apreendidas. O caso foi registrado no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) como tentativa de roubo, apreensão de veículo e morte decorrente de intervenção policial.

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