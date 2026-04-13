Amazonas

O documento será entregue no PAC mais próximo

O Instituto de Identificação Aderson Conceição de Melo (IIACM) já emitiu mais de 1,064 milhão de Carteiras de Identidade Nacional (CINs). Desse total, 22.874 documentos permanecem esquecidos nos postos de Pronto Atendimento ao Cidadão (PACs).

O diretor do IIACM, perito Mahatma Porto, informou que em alguns postos têm documentos emitidos ainda em 2023. De acordo com ele, apesar da grande procura, a resposta para a busca do documento segue em um ritmo desproporcional.

“E é por conta disso que estamos aqui conclamando o cidadão para que acompanhe o andamento da emissão do seu documento e que vá ao mesmo posto onde foi fazer a solicitação para fazer a retirada da sua Carteira de Identidade”, frisou o diretor.

Mahatma lembrou que quem solicitou a CIN por meio de mutirões, o documento será entregue no PAC mais próximo. Entre os postos com maior quantidade de documentos disponíveis para retirada estão o PAC Via Norte, o PAC Shopping Leste e o PAC Alvorada.

Como retirar

A SSP-AM orienta que o cidadão faça o acompanhamento da solicitação no mesmo site onde realizou o agendamento, acessando a opção ‘acompanhar atendimento’.

Quando o documento estiver pronto, é necessário comparecer ao PAC escolhido no momento da solicitação para realizar a retirada.

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