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Mesmo com a isenção, é obrigatório realizar a inscrição no Enem dentro do prazo que ainda será divulgado

Começa nesta segunda-feira (13) o prazo para solicitar a isenção da taxa de inscrição do Enem 2026. A medida antecede o período oficial de inscrições e garante gratuidade aos candidatos que atendem aos critérios estabelecidos.

O edital também define os procedimentos para justificar ausência no Enem 2025. A regra vale para quem faltou aos dois dias de prova e deseja participar gratuitamente da edição de 2026.

Tanto o pedido de isenção quanto a justificativa devem ser feitos na Página do Participante, utilizando o login do gov.br. Caso o candidato não lembre a senha, poderá recuperá-la conforme orientações do edital.

Quem tem direito

Têm direito à isenção estudantes matriculados no 3º ano do ensino médio em escola pública em 2026; candidatos que cursaram todo o ensino médio em escola pública ou como bolsistas integrais em escola privada, com renda de até um salário-mínimo e meio; e pessoas em situação de vulnerabilidade inscritas no CadÚnico. Participantes do programa Pé-de-Meia também têm direito ao benefício.

Mesmo com a isenção, é obrigatório realizar a inscrição no Enem dentro do prazo que ainda será divulgado.

Como novidade, o edital permite solicitar o uso do nome social já no pedido de isenção, desde que esteja registrado na Receita Federal. Já os inscritos no CadÚnico devem manter os dados atualizados para evitar a negativa do benefício.

A aprovação da isenção ou da justificativa não garante a inscrição automática no exame.

Prazos: pedidos de isenção e justificativa (13 a 24 de abril); resultado (8 de maio); recursos (11 a 15 de maio); resultado final (22 de maio).

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