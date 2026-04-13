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Homem está sem identificação e permanece internado sem acompanhante em Manaus.

Manaus (AM) – O Serviço Social do Hospital e Pronto-Socorro (HPS) Dr. João Lúcio Pereira Machado, unidade da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), pede ajuda da população para localizar familiares de um paciente não identificado.

O homem foi internado no dia 15 de março de 2026 após ser vítima de atropelamento e segue hospitalizado sem acompanhante ou qualquer identificação de familiares.

Paciente segue internado sem identificação

Desde a entrada na unidade, o paciente permanece sob cuidados médicos, mas não houve procura de familiares ou responsáveis legais.

Diante da situação, o Serviço Social do hospital decidiu divulgar a imagem do homem para tentar facilitar a identificação e o reencontro com a família.

Hospital pede apoio da população

A unidade solicita que qualquer pessoa que tenha informações sobre o paciente entre em contato para ajudar na localização dos familiares.

Os contatos são: (92) 3249-9062 e (92) 99378-8158. Também é possível procurar o Serviço Social do hospital, localizado na avenida Cosme Ferreira, 3.937, bairro Coroado, zona leste de Manaus.

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