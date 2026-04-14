Edenilson Félix, de 48 anos, foi espancado pela população, na noite de segunda-feira (13/04), suspeito de esfaquear a ex-mulher e a ex-sogra na Alameda Esperança, bairro Nossa Senhora de Fátima, zona Norte de Manaus.

Segundo informações preliminares, o crime ocorreu por volta das 20h40, durante uma discussão entre ele. O homem atingiu a ex-mulher com uma facada nas costas. Ao tentar defendê-la, a mãe da vítima também foi ferida com um golpe no ombro. Ambas foram socorridas e levadas a uma unidade de saúde, mas ainda não há detalhes sobre o estado de saúde delas.

Após o crime, o homem ainda tentou fugir, mas foi detido pelos moradores da área e espancado até a chegada da polícia. Ele foi levado para atendimento médico e depois de receber alta foi conduzido ao 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

O caso foi encaminhado à Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher (DECCM).