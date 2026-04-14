Polícia

Denúncia anônima levou policiais até o local

Um homem, ainda não identificado, foi preso na noite de segunda-feira (13/04) com dois pacotes de maconha no Ramal do Ipiranga, na região do bairro Brasileirinho, zona Leste de Manaus.

Segundo informações da polícia, a prisão ocorreu após uma denúncia apontar que o suspeito estaria comercializando entorpecentes no local. Ao perceber a aproximação dos policiais, o homem tentou fugir, mas foi alcançado.

Após a prisão, o homem foi conduzido a uma unidade policial, onde o caso foi registrado. O material apreendido também foi encaminhado para os procedimentos necessários, e o suspeito deve responder por tráfico de drogas.

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