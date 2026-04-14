País e mundo

Discussão entre ex-casal viralizou após homem exigir devolução do dinheiro

Um vídeo que circula nas redes sociais desde segunda-feira (13/04) mostra um homem cobrando da ex-namorada o valor pago por uma cirurgia plástica de prótese de silicone realizada durante o relacionamento. Nas imagens, ele aparece indignado e exige o dinheiro de volta, alegando que “não aproveitou nada” após o término.

“Eu vou querer pelo menos a metade do valor do silicone que paguei para você. Ou você me dá, ou vou entrar com um processo. Engraçado que você só terminou comigo depois que melhorou, né? Eu nem aproveitei nada”, afirmou o homem durante a discussão.

Em contrapartida, a mulher nega qualquer obrigação de pagamento, argumentando que não houve acordo para devolução e que o valor foi um presente espontâneo enquanto estavam juntos. “Você está quebrado, precisando de dinheiro e vem me incomodar? É um quebrado, sem dinheiro, e vem aqui me cobrar o silicone”, declarou ela.

Veja vídeo:

Leia mais

Pai é preso suspeito de estuprar a própria filha de 6 anos no interior do Amazonas

Polícia Federal apreende 19 kg de droga em bagagem no aeroporto de Manaus