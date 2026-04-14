Polícia

Caso é investigado pela polícia e pelo Ministério Público

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra alunos de Direito do Centro Universitário do Pará (Cesupa), no Pará, agredindo um homem morador de rua com uma arma de choque, na segunda-feira (13/04), em frente ao campus, área nobre de Belém.

Nas imagens, os estudantes aparecem correndo atrás da vítima, que caminhava pela rua, quando um deles usa o taser contra o homem, que não consegue se defender.

A Polícia Militar foi chamada por pessoas que presenciaram a situação e, ao chegar ao local, encontrou a arma de choque com um dos alunos, que foi levado para a delegacia junto com o equipamento apreendido.

A Polícia Civil do Pará informou que um boletim de ocorrência foi registrado e que o caso será investigado. O Ministério Público Federal (MPF) também abriu apuração por meio da Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão (PRDC) no Estado.

O Centro Universitário do Pará (Cesupa) lamentou o ocorrido e afirmou que colaborou com as autoridades assim que tomou conhecimento dos fatos.

Confira a nota na íntegra;

NOTA À COMUNIDADE

O Cesupa lamenta o ocorrido na manhã desta segunda-feira, 13 de abril de 2026, em via pública, envolvendo alunos da instituição e uma pessoa em situação de rua.

Ao tomar conhecimento dos fatos, a instituição adotou imediatamente medidas de colaboração com as autoridades policiais para a apuração do ocorrido. O coordenador do curso de Direito acompanhou pessoalmente as providências adotadas na Delegacia de Polícia.

Além disso, o Cesupa realizará o afastamento imediato dos alunos de suas atividades acadêmicas e abrira procedimento administrativo interno para a devida apuração dos fatos. O Regulamento Geral e o Código de Ética e Conduta do Cesupa serão aplicados para a adoção da punição devida.

Cesupa pauta sua missão acadêmica em valores humanísticos, integrando esses princípios à prática e à formação ética de seus alunos. Esse compromisso se reflete na interlocução permanente com órgãos de proteção social e nas ações desenvolvidas em todos os cursos para a promoção dos direitos fundamentais.

Reafirmamos nosso compromisso com a transparência e com a aplicação rigorosa de nossas normas internas, colaborando com as autoridades para que episódios desta natureza não se repitam, preservando a integridade dos valores de cidadania que defendemos perante a sociedade.

Veja vídeo:

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