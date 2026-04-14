Um vídeo publicado nas redes sociais pelo padre Roberto Eudes, da Diocese de São Miguel Paulista, em São Paulo, tem repercutido pela leveza e bom humor. Na gravação, o padre aparece sozinho, mas logo chama coroinhas para participarem da coreografia conhecida como “passinho do Jamal”.
Na publicação, que já soma mais de 200 mil curtidas, o grupo aparece dançando de forma descontraída, em um momento que foge do tradicional e chama atenção pela interação entre o religioso e os jovens dentro do ambiente da igreja.
Veja vídeo:
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