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Publicação viralizou e já soma mais de 200 mil curtidas nas redes sociais

Um vídeo publicado nas redes sociais pelo padre Roberto Eudes, da Diocese de São Miguel Paulista, em São Paulo, tem repercutido pela leveza e bom humor. Na gravação, o padre aparece sozinho, mas logo chama coroinhas para participarem da coreografia conhecida como “passinho do Jamal”.

Na publicação, que já soma mais de 200 mil curtidas, o grupo aparece dançando de forma descontraída, em um momento que foge do tradicional e chama atenção pela interação entre o religioso e os jovens dentro do ambiente da igreja.

Veja vídeo:

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