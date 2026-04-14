Serviço

Cirurgias serão realizadas na segunda quinzena de abril

O Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) Dr. Carlos Durandna abrirá novas vagas para castração de cães e gatos em Manaus nesta quarta-feira (15/04), a partir das 14h. O serviço é gratuito e o agendamento deve ser feito exclusivamente pela internet, por meio do site CCZ Cidadão.

As cirurgias serão realizadas na segunda quinzena de abril, no bairro Compensa, zona Oeste da capital. Segundo o gerente do CCZ, o médico veterinário Rodrigo Araújo, as vagas são disponibilizadas duas vezes ao mês, sempre com grande procura por parte dos tutores.

“O serviço de castração é bastante procurado. Por isso, orientamos aos tutores que acessem o site 15 minutos antes do início do agendamento, selecionem o cadastro do animal a ser castrado e atualizem a página constantemente, até que apareça vaga disponível”, orientou.

Para agilizar o processo, a recomendação é que o tutor faça o cadastro prévio no sistema, informando seus dados e os do animal. O CCZ também reforça que a mesma pessoa que realizou o agendamento deve levar o pet no dia da cirurgia.

“Caso não possa comparecer, o usuário pode desistir da vaga com até 24 horas de antecedência da cirurgia. Isso evita o bloqueio e possibilita que outro tutor tenha acesso ao serviço”.

Ainda de acordo com o CCZ, tutores que faltarem no dia marcado sem aviso prévio ficam impedidos de realizar novo agendamento por 30 dias.

Saúde animal

Foto: Divulgação / Semsa

A castração é indicada para cães e gatos com idade entre 5 meses e 7 anos, desde que estejam saudáveis, limpos e em jejum no momento do procedimento. O serviço não é recomendado para fêmeas no cio ou em fase de amamentação, nem para animais com pulgas ou carrapatos.

Além de evitar crias indesejadas, a castração ajuda na saúde dos animais e na prevenção de doenças. “A cirurgia também diminui comportamentos de risco dos animais, como fugas e brigas por território, e previne doenças, como tumores das mamas e infecções uterinas nas fêmeas”, destacou Rodrigo Araújo.

O serviço faz parte das ações da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) para controle de zoonoses, doenças que podem ser transmitidas dos animais para os humanos.

Para mais informações, os tutores podem entrar em contato pelo WhatsApp nos números (92) 98842-8359 ou 98842-8484, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.

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