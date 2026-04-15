Acidente

Devido ao acidente, o trânsito ficou congestionado na área

Uma mulher, ainda não identificada, foi atropelada na manhã desta quarta-feira (15/04) ao tentar atravessar na faixa de pedestres na avenida Constantino Nery, bairro Chapada, zona Centro-Sul de Manaus.

Segundo informações preliminares, a vítima foi socorrida pelo Serviço de ATendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada para o hospital, mas o estado de saúde dela não foi divulgado.

Devido ao acidente, o trânsito ficou congestionado na área. Os agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) foram acionados para auxiliar no tráfego do local.

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