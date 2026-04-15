Acidente

Criança foi atingida na faixa de pedestres; moradores cobram mais segurança no trânsito

Um menino, identificado como João Miguel Magalhães de Oliveira, morreu na tarde desta quarta-feira (15) após ser atropelado por um carro, supostamente de aplicativo, enquanto atravessava a faixa de pedestres em frente à Escola Municipal Mário Lago, na zona Norte de Manaus.

A vítima foi socorrida e encaminhada ao Serviço de Pronto Atendimento (SPA) do Galileia, mas não resistiu aos ferimentos.

Área de grande circulação

De acordo com testemunhas, o veículo trafegava em alta velocidade no momento do acidente. O impacto foi grave e arremessou a criança a alguns metros de distância.

Além disso, o atropelamento ocorreu em um horário de grande movimentação, já que a área concentra intenso fluxo de veículos e pedestres, principalmente por conta da entrada e saída de alunos.

Criança morre após ser atropelada na zona norte de Manaus – Foto: Reprodução.

Ainda segundo relatos, o motorista envolvido não teve a identidade divulgada até o momento. Até agora, não há confirmação oficial sobre as circunstâncias do acidente.

Por fim, o caso deve ser apurado pelas autoridades competentes, que irão investigar possíveis responsabilidades.

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