Polícia

Suspeito teria arrecadado cerca de R$ 5 mil com a venda das imagens falsas

Gabriel do Carmo Cardozo, de 26 anos, foi preso após usar Inteligência Artificial (IA) para criar nudes falsos da própria vizinha e lucrar com a venda do conteúdo nas redes sociais, em Manaus. A prisão ocorreu na quarta-feira (15/04), na zona Leste da capital.

De acordo com a investigação, o suspeito utilizava imagens da vítima, uma jovem de 24 anos, para produzir conteúdos adulterados e criar perfis falsos, nos quais se passava por garota de programa. As imagens eram manipuladas com uso de IA e divulgadas sem autorização.

Segundo o delegado Fabiano Rosas, titular do 9º Distrito Integrado de Polícia (DIP), o homem confessou que vendia os conteúdos por valores que variavam entre R$ 30 e R$ 400.

As investigações apontam que o suspeito arrecadou aproximadamente R$ 5 mil com a prática, os pagamentos eram realizados por meio de chave PIX vinculada à conta da ex-esposa dele.

O caso começou a ser apurado após a vítima procurar a polícia, depois de ser alertada por familiares e amigos sobre a existência de perfis falsos com imagens íntimas atribuídas a ela.

O suspeito foi preso pelos crimes de falsa identidade e estelionato. Ele foi encaminhado ao 9º DIP, no bairro São José Operário, onde permanece à disposição da Justiça.

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