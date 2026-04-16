Polícia

Ao longo de janeiro de 2026, foram recuperados 16 veículos

Ao longo dos três primeiros meses deste ano, a Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (DERFV) deflagrou operações que resultaram na recuperação de 76 veículos, na capital e no interior do Amazonas.

De acordo com o delegado Rodrigo Barreto, titular da DERFV, esses números são fruto do trabalho eficaz realizado pela equipe policial, que desenvolve ações investigativas para identificar o destino dos veículos e viabilizar sua recuperação.

“Esse resultado demonstra o comprometimento da nossa equipe em investigar e desarticular esquemas criminosos, relacionados a roubos e furtos de veículos. Atuamos de forma estratégica para localizar esses bens e devolvê-los aos seus proprietários, além de enfraquecer a atuação desses grupos”, destacou o delegado.

Ao longo de janeiro de 2026, foram recuperados 11 carros, 4 motocicletas e 1 reboque, totalizando 16 veículos. Em fevereiro, foram recuperados 12 carros, 3 motocicletas e 1 caminhão, também totalizando 16 veículos.

E em março, foram recuperados 7 carros e 5 motocicletas, além de 20 veículos durante uma operação em Manacapuru (a 68 quilômetros de Manaus) e outros 12 em uma operação em Manaquiri (a 60 quilômetros de Manaus), totalizando 44 veículos no mês.

Operações

No dia 11 de março, os policiais da DERFV realizaram a primeira operação de 2026 em Manacapuru. A ação resultou na apreensão de 20 motocicletas adulteradas, possivelmente com restrições de roubo ou furto, durante diligências realizadas em diversos bairros do município.

Segundo Barreto, a primeira operação realizada no município neste ano foi considerada exitosa. Ele destacou que novas ações devem ocorrer ao longo de 2026, com o objetivo de combater roubos e furtos de motocicletas na região.

E no dia 30 de março, foi deflagrada uma operação em Manaquiri, que resultou na recuperação de 12 motocicletas provenientes de roubo e furto. Essa foi a primeira vez que uma ação de busca por veículos roubados e furtados foi realizada no município.

A autoridade policial afirmou que, após a retomada dessas duas operações no interior no mês de março, este foi o período de maior produtividade do trimestre no ano.

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