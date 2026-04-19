Crime

De acordo com informações preliminares, a vítima pode ter sido jogada no local já sem vida

Moradores das proximidades da avenida das Torres se assustaram na tarde deste domingo (19) ao encontrarem um corpo na via. O cadáver estava com as mãos e os pés amarrados, o que levanta suspeitas de execução.

Os populares acionaram a polícia. De acordo com informações preliminares, a vítima pode ter sido jogada no local já sem vida.

Câmeras de segurança instaladas na área deverão ajudar a polícia no processo de investigação. Até o momento, a vítima não foi identificada e não há detalhes do crime.

O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

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