punição global

Jogador do Benfica pega seis jogos e entidade pede punição global

A UEFA anunciou, nesta sexta-feira (24), a suspensão do argentino Gianluca Prestianni por seis partidas. A entidade tomou a decisão após o caso envolvendo o atacante Vinicius Júnior, durante confronto entre Benfica e Real Madrid, pela UEFA Champions League.

Decisão aponta conduta discriminatória

O Comitê de Controle, Ética e Disciplina da UEFA tomou a decisão. Segundo o boletim oficial, o órgão enquadrou o caso como “conduta discriminatória”. Além disso, o documento cita, de forma específica, “homofobia”.

Uefa pede extensão da punição à Fifa

Além da suspensão nas competições europeias, a UEFA informou que pedirá à FIFA a ampliação da pena. Assim, a sanção pode atingir torneios internacionais.

Com isso, Prestianni pode ficar fora de competições como a Copa do Mundo, caso seja convocado. Além disso, o jogador já cumpriu uma partida de suspensão. Por esse motivo, ele não atuou no jogo de volta dos playoffs contra o Real Madrid, no Estádio Santiago Bernabéu.

Caso envolve acusação de ofensa

Durante o jogo de ida, Gianluca Prestianni chamou Vinicius Júnior de “macado”, segundo relato do atacante brasileiro. A partida ocorreu no Estádio da Luz, em Lisboa.

Além disso, imagens da transmissão mostraram o jogador do Benfica cobrindo a boca com a camisa durante a discussão. Dessa forma, o episódio ganhou repercussão.

Jogador nega acusação de racismo

O argentino, de 20 anos, negou as acusações. Em nota publicada no Instagram, ele afirmou que “Vinicius Júnior infelizmente interpretou mal o que acredita ter ouvido.”

Além disso, em entrevista à Telefe, declarou que chamou o brasileiro de “maricón” (bicha, em espanhol). Segundo ele, a fala não teve cunho racista.

Por fim, até a publicação desta matéria, o Benfica não se posicionou sobre a suspensão.

(*) Com informações da CNN Brasil

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