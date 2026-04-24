Itacoatiara

Animal foi encontrado em Itacoatiara e levado para reabilitação em Manaus

O Ipaam resgatou, na quinta-feira (23), um filhote de peixe-boi-da-Amazônia ferido por arpão em Itacoatiara, a 176 quilômetros de Manaus.

A fêmea apresentava lesões na região dorsal. Por isso, a operação durou cerca de oito horas, desde o deslocamento da equipe até o retorno à capital.

Operação contou com apoio local

A ação envolveu a Gerência de Fauna Silvestre (GFAU) do Ipaam, além do apoio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma).

A equipe técnica reuniu motorista especializado, biólogo e médico-veterinário. Dessa forma, os profissionais garantiram o manejo seguro do animal durante todo o percurso.

Segundo o diretor-presidente do Ipaam, Gustavo Picanço, a integração entre órgãos é essencial.

“A atuação integrada entre o Ipaam e os municípios é fundamental não apenas para o resgate, mas também para a prevenção de crimes ambientais, como a caça ilegal de espécies protegidas. Esse trabalho conjunto fortalece a fiscalização, a conscientização da população e contribui diretamente para a preservação das espécies e o equilíbrio dos ecossistemas”, afirmou.

Pescador ajudou a salvar o animal

Fotos: Henrique Almeida/Ipaam

O filhote, com 1,11 metro e 21 quilos, foi encontrado por um pescador em uma área de acesso ao rio Arari. Em seguida, ele levou o animal até a Semma.

O peixe-boi permaneceu cerca de 20 horas em uma caixa d’água adaptada, onde recebeu os primeiros cuidados até a chegada da equipe.

De acordo com o secretário municipal Leonardo Rocha, a ação foi decisiva.

“O pescador encontrou o filhote em uma área de acesso ao rio Arari e fez o deslocamento até a sede do município, acondicionando o animal de forma segura. Isso foi fundamental para que ele chegasse em boas condições para o atendimento inicial”, destacou.

Transporte exigiu cuidados constantes

O transporte até Manaus ocorreu por via terrestre. Durante o trajeto, a equipe manteve o animal envolto em toalha umedecida.

Além disso, os profissionais realizaram hidratação a cada 10 minutos. Esse procedimento garantiu a estabilidade do filhote durante a viagem.

Animal passa por reabilitação no Inpa

Após o resgate, a equipe encaminhou o animal ao Inpa, na zona centro-sul de Manaus.

No local, a Ampa realiza o atendimento no Laboratório de Mamíferos Aquáticos.

Segundo o biólogo Gilson Tavernard, a espécie é vulnerável à extinção. Além disso, enfrenta ameaças como caça ilegal, degradação do habitat e captura de filhotes.

Reabilitação pode levar anos

O médico-veterinário Eduardo Marques explicou que o processo de reabilitação é longo.

Inicialmente, o animal passa por exames clínicos e laboratoriais. Em seguida, a equipe monitora o desenvolvimento de forma contínua.

Nos primeiros anos, o filhote permanece em um “berçário”, onde passa pelo desmame gradual. Depois, segue para tanques maiores.

Por fim, o peixe-boi é levado para uma área de semicativeiro. Nessa etapa, ele se adapta antes de uma possível reintrodução na natureza.

Todo o processo pode durar entre seis e oito anos.

Como denunciar casos de fauna

Casos envolvendo animais silvestres podem ser comunicados à Gerência de Fauna do Ipaam pelo telefone (92) 98438-7964, de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h.

Além disso, a população deve informar detalhes sobre o estado do animal e a localização. Sempre que possível, o envio de fotos ajuda na avaliação da equipe técnica.

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