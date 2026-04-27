Polícia

Suspeito foi preso no local após atacar a vítima com vários golpes de faca

Um homem identificado apenas como Fábio foi esfaqueado durante uma briga em um estacionamento de supermercado na noite deste domingo (26/04), na avenida Torquato Tapajós, em Manaus.

Segundo as informações preliminares, os dois, que estariam em situação de rua, começaram a discutir no local e, durante a confusão, o suspeito desferiu vários golpes de faca contra Fábio, que ficou gravemente ferido.

Policiais militares foram acionados e conseguiram prender o suspeito ainda no estacionamento. Ele foi levado ao 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos cabíveis.

A vítima recebeu os primeiros socorros no local por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foi encaminhada para uma unidade hospitalar. O estado de saúde não foi divulgado.

A motivação do crime será investigada pela polícia.

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