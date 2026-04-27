Polícia

Pai se apresentou à polícia e confessou o crime

Um homem foi morto a pauladas na cabeça pelo próprio pai após um surto seguido de agressões contra a própria família no domingo (26/04), em uma comunidade rural de Alvarães, no interior do Amazonas.

De acordo com as informações preliminares, o homem chegou em casa visivelmente alterado e passou a quebrar objetos e agredir familiares, causando pânico dentro da residência.

Segundo moradores da comunidade, na tentativa de conter o filho durante a confusão, o pai acabou atingindo o homem com um pedaço de madeira. A vítima caiu logo em seguida e, mesmo com tentativas de socorro, não resistiu aos ferimentos.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra a mãe do homem chorando sobre o corpo após o ocorrido.

O pai se apresentou a uma delegacia e confessou o crime. O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML), e o caso será investigado pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM).

Veja vídeo:

Homem é morto a golpes de madeira pelo próprio pai após agressões à família no interior do AM pic.twitter.com/mxCqortZPL — Portal Em Tempo (@portalemtempo) April 27, 2026

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