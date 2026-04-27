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Suframa participa de oficina do Vai Turismo no Amazonas

Publicado em 27 de abril de 2026

Por Em Tempo*

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A Superintendência da Zona Franca de Manaus participou da 2ª Oficina Propositiva do Conselho Empresarial de Turismo e Hospitalidade do Amazonas (Cetur-AM), fortalecendo o debate sobre o Suframa Vai Turismo Amazonas e a construção de políticas públicas para o setor.

O encontro ocorreu na sede da Federação do Comércio do Estado do Amazonas e reuniu representantes do trade turístico, instituições públicas e entidades de classe.

Suframa Vai Turismo Amazonas reúne propostas para eleições

Durante a oficina, os participantes consolidaram propostas que serão encaminhadas à Confederação Nacional do Comércio.

Além disso, o documento final servirá como base para orientar candidatos nas eleições deste ano, tanto em nível estadual quanto federal.

Dessa forma, o Suframa Vai Turismo Amazonas contribui diretamente para o planejamento estratégico do setor.

Programa Vai Turismo amplia diálogo com o setor

A iniciativa integra o Programa Vai Turismo, desenvolvido em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas.

O programa busca ouvir as demandas regionais e transformar essas necessidades em propostas concretas.

Assim, o diálogo entre governo e iniciativa privada fortalece a construção de políticas públicas mais eficazes.

Suframa destaca turismo como vetor econômico

Segundo representantes da autarquia, as propostas refletem as principais necessidades do setor turístico local.

Além disso, o turismo é visto como um importante vetor de desenvolvimento socioeconômico para o Amazonas.

Portanto, iniciativas como o Suframa Vai Turismo Amazonas ajudam a impulsionar a economia regional.

Propostas priorizam conectividade e infraestrutura

Entre os principais pontos discutidos, destacou-se a ampliação da conectividade aérea no estado.

Além disso, os participantes defenderam o fortalecimento da aviação regional, especialmente para destinos isolados com potencial turístico.

Outro destaque foi a necessidade de melhorar serviços essenciais, como:

energia elétrica;

saneamento básico;

segurança pública;

atendimento de saúde.

Dessa maneira, o setor busca criar condições adequadas para o crescimento sustentável do turismo.

Conselho reúne entidades do setor turístico

O Cetur-AM conta com a participação de diversas instituições representativas do setor.

Entre elas estão associações empresariais, entidades de turismo, órgãos públicos e instituições de ensino.

Assim, o conselho amplia a representatividade e garante que diferentes vozes contribuam para o desenvolvimento do turismo no Amazonas.

Suframa reforça presença em fóruns estratégicos

A participação da Suframa no conselho evidencia o papel da autarquia na articulação de políticas públicas.

Além disso, fortalece a integração entre diferentes setores econômicos.

Portanto, o Suframa Vai Turismo Amazonas se consolida como uma iniciativa estratégica para o futuro do turismo no estado.

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