A Superintendência da Zona Franca de Manaus participou da 2ª Oficina Propositiva do Conselho Empresarial de Turismo e Hospitalidade do Amazonas (Cetur-AM), fortalecendo o debate sobre o Suframa Vai Turismo Amazonas e a construção de políticas públicas para o setor.
O encontro ocorreu na sede da Federação do Comércio do Estado do Amazonas e reuniu representantes do trade turístico, instituições públicas e entidades de classe.
Suframa Vai Turismo Amazonas reúne propostas para eleições
Durante a oficina, os participantes consolidaram propostas que serão encaminhadas à Confederação Nacional do Comércio.
Além disso, o documento final servirá como base para orientar candidatos nas eleições deste ano, tanto em nível estadual quanto federal.
Dessa forma, o Suframa Vai Turismo Amazonas contribui diretamente para o planejamento estratégico do setor.
Programa Vai Turismo amplia diálogo com o setor
A iniciativa integra o Programa Vai Turismo, desenvolvido em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas.
O programa busca ouvir as demandas regionais e transformar essas necessidades em propostas concretas.
Assim, o diálogo entre governo e iniciativa privada fortalece a construção de políticas públicas mais eficazes.
Suframa destaca turismo como vetor econômico
Segundo representantes da autarquia, as propostas refletem as principais necessidades do setor turístico local.
Além disso, o turismo é visto como um importante vetor de desenvolvimento socioeconômico para o Amazonas.
Portanto, iniciativas como o Suframa Vai Turismo Amazonas ajudam a impulsionar a economia regional.
Propostas priorizam conectividade e infraestrutura
Entre os principais pontos discutidos, destacou-se a ampliação da conectividade aérea no estado.
Além disso, os participantes defenderam o fortalecimento da aviação regional, especialmente para destinos isolados com potencial turístico.
Outro destaque foi a necessidade de melhorar serviços essenciais, como:
- energia elétrica;
- saneamento básico;
- segurança pública;
- atendimento de saúde.
Dessa maneira, o setor busca criar condições adequadas para o crescimento sustentável do turismo.
Conselho reúne entidades do setor turístico
O Cetur-AM conta com a participação de diversas instituições representativas do setor.
Entre elas estão associações empresariais, entidades de turismo, órgãos públicos e instituições de ensino.
Assim, o conselho amplia a representatividade e garante que diferentes vozes contribuam para o desenvolvimento do turismo no Amazonas.
Suframa reforça presença em fóruns estratégicos
A participação da Suframa no conselho evidencia o papel da autarquia na articulação de políticas públicas.
Além disso, fortalece a integração entre diferentes setores econômicos.
Portanto, o Suframa Vai Turismo Amazonas se consolida como uma iniciativa estratégica para o futuro do turismo no estado.
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