A polícia prendeu um homem por estuprar a ex-enteada de 19 anos após ele invadir a casa da família em Luís Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia. Segundo a investigação, o suspeito cometeu o crime como forma de vingança contra a ex-companheira, após não aceitar o fim do relacionamento.
Além disso, ele teria afirmado durante o abuso que a violência era “culpa da mãe” da vítima.
Suspeito invadiu residência enquanto ex-companheira trabalhava
De acordo com a investigação, o homem aproveitou a ausência da ex-companheira, que estava no trabalho, para invadir a residência.
Em seguida, ele entrou no imóvel e atacou a jovem enquanto ela dormia.
Segundo relato da vítima, ela acordou com o suspeito sobre seu corpo.
Vítima tentou pedir socorro, mas foi agredida
A jovem contou à polícia que tentou gritar e reagir.
No entanto, o agressor a agrediu fisicamente e a enforcou durante a violência sexual.
Depois do crime, ele fugiu pulando o muro da residência.
Logo após, a vítima conseguiu sair de casa e pedir ajuda na rua.
Suspeito confessou crime em áudio enviado à ex
Após a fuga, o homem enviou um áudio para a ex-companheira.
Na gravação, segundo a polícia, ele confessou o estupro e reafirmou que agiu motivado por vingança e raiva.
Esse material passou a integrar a investigação.
Polícia localizou suspeito após buscas
A Polícia Militar da Bahia iniciou buscas logo após o acionamento.
Primeiramente, os agentes encontraram o carro do suspeito abandonado perto do lixão da cidade.
Posteriormente, uma ação conjunta das forças de segurança interceptou o homem no povoado de Riachinho, em Barreiras.
Investigado segue preso e à disposição da Justiça
Após a captura, os policiais levaram o suspeito ao Núcleo Especial de Atendimento à Mulher (Neam) de Luís Eduardo Magalhães.
Durante o interrogatório, ele optou por permanecer em silêncio.
Em seguida, a Polícia Civil da Bahia formalizou a prisão em flagrante por estupro e solicitou a conversão para prisão preventiva.
Atualmente, ele permanece custodiado à disposição do Poder Judiciário.
Caso segue sob investigação
As autoridades continuam apurando o caso.
Enquanto isso, o suspeito aguarda audiência de custódia.
O episódio de homem preso por estuprar ex-enteada causou forte repercussão na Bahia pela brutalidade do crime e pela motivação apontada pela investigação.
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