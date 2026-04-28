Crime

Suspeito confessou crime em áudio enviado à ex-companheira após invadir casa da família

Publicado em 28 de abril de 2026

Por Em Tempo*

Por Em Tempo*

A polícia prendeu um homem por estuprar a ex-enteada de 19 anos após ele invadir a casa da família em Luís Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia. Segundo a investigação, o suspeito cometeu o crime como forma de vingança contra a ex-companheira, após não aceitar o fim do relacionamento.

Além disso, ele teria afirmado durante o abuso que a violência era “culpa da mãe” da vítima.

Suspeito invadiu residência enquanto ex-companheira trabalhava

De acordo com a investigação, o homem aproveitou a ausência da ex-companheira, que estava no trabalho, para invadir a residência.

Em seguida, ele entrou no imóvel e atacou a jovem enquanto ela dormia.

Segundo relato da vítima, ela acordou com o suspeito sobre seu corpo.

Vítima tentou pedir socorro, mas foi agredida

A jovem contou à polícia que tentou gritar e reagir.

No entanto, o agressor a agrediu fisicamente e a enforcou durante a violência sexual.

Depois do crime, ele fugiu pulando o muro da residência.

Logo após, a vítima conseguiu sair de casa e pedir ajuda na rua.

Suspeito confessou crime em áudio enviado à ex

Após a fuga, o homem enviou um áudio para a ex-companheira.

Na gravação, segundo a polícia, ele confessou o estupro e reafirmou que agiu motivado por vingança e raiva.

Esse material passou a integrar a investigação.

Polícia localizou suspeito após buscas

A Polícia Militar da Bahia iniciou buscas logo após o acionamento.

Primeiramente, os agentes encontraram o carro do suspeito abandonado perto do lixão da cidade.

Posteriormente, uma ação conjunta das forças de segurança interceptou o homem no povoado de Riachinho, em Barreiras.

Investigado segue preso e à disposição da Justiça

Após a captura, os policiais levaram o suspeito ao Núcleo Especial de Atendimento à Mulher (Neam) de Luís Eduardo Magalhães.

Durante o interrogatório, ele optou por permanecer em silêncio.

Em seguida, a Polícia Civil da Bahia formalizou a prisão em flagrante por estupro e solicitou a conversão para prisão preventiva.

Atualmente, ele permanece custodiado à disposição do Poder Judiciário.

Caso segue sob investigação

As autoridades continuam apurando o caso.

Enquanto isso, o suspeito aguarda audiência de custódia.

O episódio de homem preso por estuprar ex-enteada causou forte repercussão na Bahia pela brutalidade do crime e pela motivação apontada pela investigação.

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