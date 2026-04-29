Polícia

Crime foi descoberto após criança dar entrada em hospital em estado grave

Um homem de 46 anos foi preso nesta terça-feira (28/04), em Manaus, suspeito de agredir o próprio filho, um bebê de apenas dois meses, e causar fraturas no crânio e nas costelas. O caso foi descoberto após a gravidade das lesões chamar a atenção da equipe médica da unidade hospitalar onde o bebê deu entrada.

De acordo com a polícia, a criança foi levada ao hospital no dia 18 de abril em estado grave. Exames confirmaram fraturas cranianas múltiplas, contusão cerebral e hematoma subdural, decorrentes de agressões na cabeça.

A mãe do bebê foi presa no mesmo dia. Já o pai foi localizado e preso no bairro Tancredo Neves, zona Leste da capital. O caso é investigado pela Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), que fornecerá mais detalhes em coletiva de imprensa na Delegacia Geral (DG).

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