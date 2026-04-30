Operação Dupla Face

A ação é um desdobramento da investigação que resultou na prisão do delegado Fabiano Rosas

Um investigador da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) foi preso, nesta quinta-feira (30/04), durante a Operação Dupla Face deflagrada pelo Ministério Público do Estado do Amazonas (MPAM). A ação é um desdobramento de uma investigação que apura a atuação de agentes públicos em um caso envolvendo suspeita de roubo de cargas.

A apuração teve início após uma ocorrência registrada no dia 16 de abril, quando o delegado Fabiano Rosas e o investigador Charles Rufino foram presos em flagrante. Posteriormente, as prisões foram convertidas em preventivas durante audiência de custódia, dando continuidade às investigações conduzidas pelo MP.

Na nova fase da operação, além do mandado de prisão, também foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão, expedidos pela Vara de Inquéritos e Garantias Penais da capital, com base em representação do Ministério Público.

As diligências contaram com o apoio da Polícia Civil do Amazonas e da Corregedoria-Geral do Sistema de Segurança Pública, que atuaram de forma integrada no cumprimento das medidas judiciais.

Segundo o MPAM, as ações têm caráter investigativo e visam aprofundar a apuração dos fatos, preservar provas e garantir o andamento do processo, respeitando as garantias legais dos investigados, como o princípio da presunção de inocência.

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