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Tradicional festa do Boi Garantido reuniu milhares de torcedores em cortejo pelas ruas de Parintins até o amanhecer

A Alvorada do Boi-Bumbá Garantido voltou a tomar as ruas de Parintins entre a noite de quarta-feira (30) e a madrugada desta quinta-feira (1º). Com 51 anos de tradição, a festa reuniu milhares de torcedores vestidos de vermelho e branco em celebração à história e à identidade do Boi do Povão.

Seguindo o ritual tradicional, a programação começou na Cidade Garantido, no Curral Lindolfo Monteverde, e avançou pelas ruas da ilha até a Praça da Catedral de Nossa Senhora do Carmo, atravessando a madrugada até o amanhecer.

Reconhecida como Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial do Amazonas, a Alvorada se consolidou como uma das maiores manifestações populares do estado e também fortalece o turismo e a economia local.

Show na Cidade Garantido abriu programação

A programação começou às 20h30 de quarta-feira (30), quando a Cidade Garantido abriu os portões para receber a torcida vermelha e branca no Show da Pré-Alvorada.

O espetáculo trouxe um repertório marcado por toadas clássicas e contemporâneas, aquecendo o público para o momento principal da noite.

À meia-noite, o show principal começou com a apresentação de todos os itens oficiais do boi, que emocionaram a nação encarnada do início ao fim.

Além dos itens oficiais, a programação contou com apresentações de cantores, bandas e grupos de toada, além da Batucada, Garantido Show e da torcida Comando Garantido.

Tradição mantém viva a história do boi

Fotos: Sérgio Cole

O presidente do Boi Garantido, Fred Goes, destacou que a Alvorada representa um momento de resgate das raízes e da tradição construída desde os tempos de Lindolfo Monteverde.

“É festa para celebrar a nossa tradição e brincar de boi como nos tempos de Lindolfo Monteverde. Iniciada de forma simples, hoje a Alvorada é um grande evento que mobiliza a população de Parintins e turistas de outros lugares, e que se aproxima da grandiosidade do Festival de Parintins”, destacou Fred Goes.

Segundo ele, a tradição preserva a memória das primeiras saídas do boi pelas ruas da cidade.

“Eu me lembro quando era criança que o povo da Baixa já caminhava pelas ruas brincando de boi. Era uma loucura. Então, acredito que a Alvorada tem o fundamento de não esquecer a tradição e a nossa história”, mencionou.

Festa reforça calendário cultural do Amazonas

O vice-presidente do Garantido, Marialvo Brandão, afirmou que o evento fortalece o calendário cultural de Parintins e do Amazonas, além de reforçar o crescimento do boi nos últimos anos.

“É importante manter esse clima de alegria ativo. A participação do público e dos nossos torcedores em todos os movimentos que o Boi Garantido faz é grandiosa e espetacular. O Garantido vem quebrando recordes de público a cada ano. Isso é importante para entendermos que essa tradição já faz parte do calendário festivo do Amazonas”, afirmou.

Após o espetáculo na Cidade Garantido, os torcedores seguiram o trio elétrico e a Batucada pelo trajeto tradicional, passando pelas ruas Lindolfo Monteverde e São Benedito, além da Avenida Amazonas, até a Catedral de Nossa Senhora do Carmo.

A festa seguiu até o amanhecer desta sexta-feira (1º), mantendo viva uma tradição que atravessa gerações.

Ainda nesta sexta-feira, o Boi do Povão participa do Arraial da Paróquia São José Operário, padroeiro da Baixa, dos trabalhadores e do povo vermelho e branco.

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