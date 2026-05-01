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Acidente na rodovia que liga Manaus a Rio Preto da Eva deixou duas vítimas fatais e uma pessoa ferida

Uma colisão frontal entre um carro de passeio e uma motocicleta matou dois jovens na rodovia AM-010, que liga Manaus a Rio Preto da Eva, na noite de quinta-feira (30).

O acidente mobilizou equipes de resgate e chamou a atenção de motoristas que trafegavam pela via no momento da ocorrência.

Impacto arremessou adolescente para área de mata

Segundo informações preliminares, a motocicleta trafegava no sentido Rio Preto da Eva/Manaus quando bateu de frente com um carro de passeio.

Com a força do impacto, uma adolescente de 14 anos foi arremessada para uma área de mata às margens da rodovia. Ela morreu ainda no local.

Além disso, o condutor da motocicleta sofreu ferimentos graves. Apesar das tentativas de socorro, ele não resistiu e morreu.

Terceira ocupante sobreviveu e recebeu atendimento

Uma terceira ocupante da motocicleta sobreviveu ao acidente. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestaram os primeiros socorros e encaminharam a vítima para uma unidade hospitalar.

Até o momento, o estado de saúde dela não foi divulgado.

Motocicleta pegou fogo após colisão

Após o impacto, a motocicleta ficou presa ao carro e pegou fogo. As chamas consumiram completamente o veículo.

Enquanto isso, o motorista do automóvel, que atua como motorista de aplicativo, permaneceu no local. Em seguida, os agentes o conduziram para prestar esclarecimentos sobre o acidente.

Polícia investiga causas do acidente

A polícia isolou a área para a realização da perícia. Agora, os peritos vão apurar as circunstâncias da colisão e investigar, entre outras hipóteses, uma possível invasão de pista.

Por fim, equipes do Instituto Médico Legal (IML) removeram os corpos. O caso segue sob investigação das autoridades competentes.

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