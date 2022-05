Homem morre após ser baleado por pistoleiros na Zona Leste de Manaus

Manaus (AM) – Um homem identificado como Jonas Moreira Castro, de 26 anos, morreu após ser baleado durante uma ação criminosa que ocorreu na madrugada desta terça-feira (17), na avenida Cosme Ferreira, no bairro Coroado, na Zona Leste da cidade.

De acordo com o Boletim de Ocorrência (BO) registrado pelo irmão do homem, ele estava na avenida quando foi baleado. A vítima foi surpreendida por homens armados que efetuaram vários disparos de arma de fogo em sua direção. Após a ação criminosa, os pistoleiros fugiram sem serem identificados.

A vítima foi socorrida e levada para o hospital e Pronto-Socorro João Lúcio. Após passar por procedimentos médicos, Jonas não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade hospitalar.

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para fazer a remoção do corpo da vítima. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) investiga o caso.

Início da semana marcada por crimes

A semana começou sendo marcada pela violência na capital amazonense. Seis homicídios foram registrados de acordo com o relatório da polícia. Em todos os casos, as vítimas foram vítimas de arma de fogo.

O técnico em telecomunicações, Josimar Pereira Vinente, de 32 anos, foi morto a tiros enquanto brincava com a filha no beco Brasileia, Compensa, Zona Oeste de Manaus, na noite desta segunda-feira (16).

De acordo com o Boletim de Ocorrência (BO) registrado no 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP) pela irmã da vítima, o homem estava na via quando foi surpreendido por criminosos e baleado com diversos tiros. Josimar morreu no local.

Lei mais:

Menino de 6 anos é baleado durante tiroteio entre criminosos em Manaus

Homem é surpreendido por pistoleiros e assassinado no Centro de Manaus

Homem tenta fugir de pistoleiros, mas é executado na zona Oeste de Manaus

Acompanhe a página do EM TEMPO no Facebook